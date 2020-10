Die Europäische Wildkatze ist in Österreich wieder zu Hause. Genanalysen haben in der Wachau die Rückkehr der Wildkatzen bestätigt. Zuvor hatten lediglich Wildkameras die Tiere aufgezeichnet. Gewissheit brachte nun eine Untersuchung von Kot- und Haarproben, teilte der Naturschutzbund am Donnerstag mit.