In Frankreich haben sich am Donnerstag die Ereignisse überschlagen. Zunächst enthauptete ein offenbar islamistisch motivierter Angreifer eine Frau in der Notre-Dame-Kirche von Nizza. Danach griff ein ebenfalls islamistisch motivierter Mann mehrere Passanten in der südfranzösischen Stadt Avignon mit einer Schusswaffe an. Während die Polizei den Täter in Avignon erschoss, verhafteten die Beamten den Nizza-Angreifer, nachdem sie ihn zuvor mit nicht-tödlicher Munition handlungsunfähig gemacht hatten. Von der Verhaftung kursiert mittlerweile ein Video im Netz (unten).