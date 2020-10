Allerdings sei aus Sicht der Landesspitze ein bundesweiter Schulterschluss wie in Deutschland oder Frankreich notwendig: „Wir müssen jetzt rasch und entschlossen handeln, um die Infektionszahlen in den Griff zu bekommen - in der Steiermark sind wir vorbereitet. Im Alleingang kann uns das allerdings nicht gelingen, deshalb fordern wir den Bund auf, weitere Maßnahmen umzusetzen!“, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Landeshauptmann-Stellverterter Anton Lang. Dies sei notwendig, bevor das Gesundheitssystem an seine Grenzen stößt.