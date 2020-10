Unmittelbar nach dem Erhalt der Testergebnisse wurde die „rote Gruppe“, bestehend aus Spielern und Betreuern, der Kapfenberger in Isolation geschickt. Obmann Clemens Ludwar sagt in einem Statement: „Unerfreuliche News, die irgendwann einmal zu erwarten waren. Das Test- und Präventionskonzept funktioniert, sowohl die Kommunikation wie auch die aus den positiven Ergebnissen abzuleitenden Handlungen sind rasch und problemlos verlaufen. Wir warten jetzt auf die Bescheide der für uns zuständigen Gesundheitsbehörde - das ist die Bezirkshauptmannschaft Bruck, mit der wir in den vergangenen Wochen bereits in sehr gutem Austausch standen. Bis zur Übermittlung der Bescheide haben wir alle unserer Teammitglieder nach Rücksprache mit unserem Teamarzt Dr. Hannes Schulhofer isoliert.“