Am Mittwoch kontrollierten Schengenfahnder in der Stadt Salzburg einen bosnischen Pkw-Lenker. Es stellte sich heraus, dass der 34-jährige, in Salzburg wohnhafte Mann keinen Führerschein hatte. Im Zuge der weiteren Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeuginneren 198 Gramm weißes Pulver, eine Faustfeuerwaffe sowie zehn Stück dazugehöriger Munition vor. Der Mann gestand, dass es sich bei dem weißen Pulver um Kokain handelt und er die Waffe illegal in Bosnien erworben hat.