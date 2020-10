Bei der Premiere in Klagenfurt waren auch Michael Somma, der den Tod verkörpert und León Orlandianyi (Hendrik) dabei. Leon ist gebürtiger Wiener und ein echter Globetrotter. Er war auch schon in New York, Montreal, Mexico City oder Panama. „Meine Mutter zog des milden Klimas dorthin. Ich mag Abenteuer; es war eine tolle Zeit. Der 18-Jährige hat heuer in Salzburg maturiert. “Derzeit lebe ich am Attersee.„ Podgornig: “Er ist ein Ausnahmetalent."