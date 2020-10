Alfa Romeo wird auch in der Formel-1-Saison 2021 als Namensgeber für den Schweizer Sauber-Rennstall auftreten. Die Partner verkündeten die verlängerte Kooperation am Donnerstag vor dem Grand Prix der Emilia Romagna in Imola. „Wir haben in den vergangenen drei Jahren eine solide Basis gelegt und wollen 2021 und darüber hinaus die Früchte ernten“, sagte Teamchef Frederic Vasseur in einer Mitteilung.