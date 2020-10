Beamte der Autobahnpolizei Potzneusiedl hielten den Lkw am Mittwochvormittag an, als dieser in Richtung Wien unterwegs war. Mängel in den Beförderungspapieren machten es anfangs unmöglich, zu erkennen, um welches Gefahrgut es sich handelte. Erst nach Öffnen des verplombten Sattelanhängers konnten die Beamten die genaue Ladung - 16 Tonnen Sprengstoff, verteilt auf 22 Paletten - eruieren.