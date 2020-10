Im Frühling schon vom Sommer träumen kann man mit intensivem Orange. Nuancen wie „Orange Ochre“ oder „Marigold“ ließen Fashionistas bei den Schauen in New York an den nächsten Aperol-Spritz in Rom denken. Doch Vorsicht beim Styling von Orange. Im All-over-Look schaut man schnell wie ein Halloween-Kürbis aus! Wer also nicht allzu mutig ist, sollte die Farbe eher dazu nutzen, um coole Akzente zu setzen.