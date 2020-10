„Lockdown bringt nicht das Ende der Pandemie“

Der Quasi-Lockdown in Deutschland wird jedenfalls nicht das Ende der Pandemie bringen, aber die Zeit der Corona-Einschränkungen im November sollte nach Ansicht des Bremer Epidemiologen Hajo Zeeb genutzt werden, um neue Konzepte zum Umgang zu erarbeiten. „Wir sind noch früh im Herbst“, sagt der Professor am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) in Bremen.