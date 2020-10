R8 Games‘ Anti-Gravity-Racer „Pacer“ geht an die Startlinie. Das ab sofort für PC (via Steam), PS4 und in Kürze auch für Xbox One erhältliche Spiel steht in der Tradition von Titeln wie „WipeOut“ oder „F-Zero“ und lässt Spieler in einer Reihe von Einzelspieler-Modi oder mit bis zu zehn weiteren Spielern über den Online-Multiplayer um die Wette rasen. Wir zeigen den Launch-Trailer.