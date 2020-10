Jene Spürhunde, die in Finnland seit wenigen Wochen erschnüffeln, ob sich Fluggäste mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, sind - wie erste Untersuchungen zeigen - sogar verlässlicher als PCR-Tests: Die drei Vierbeiner „K’ssi“, „E.T.“ und „Miina“ untersuchten insgesamt 2200 Proben von Passagieren und fanden den Erreger in 0,6 Prozent der Passagiere. Rund einen Monat nach Dienstbeginn am Flughafen Helsinki ist man überzeugt, dass die Tiere damit effektiver als die Tests nach Abstrichen in der Nase sind.