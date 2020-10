Kommt ein neuer Lockdown auch in Österreich? Die Bundesregierung berät am Nachmittag in einer Krisensitzung über die Bettenkapazitäten und die Auslastung in den Spitälern. Danach ist eine Pressekonferenz geplant. Neue Verschärfungen werden wohl (noch) nicht verkündet, allerdings dürften diese bald kommen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner warnte am Donnerstag: „Wenn die Maßnahmen der Regierung nicht greifen, werden in zehn Tagen 50 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten ausgelastet sein. Nach weiteren zehn Tagen werden alle freien Ressourcen belegt und der Lockdown unvermeidlich sein.“