Aufstieg der Pop-Ikone

Der Film „Stardust“ von Regisseur Gabriel Range soll die Selbstfindung und den Aufstieg der Pop-Ikone beleuchten. Eine wichtige Rolle dabei spielte der damalige Sprecher der Plattenfirma Mercury Records, Ron Oberman (Marc Maron), der fest an Bowies Star-Potenzial glaubte. In einer Szene in dem Trailer ermutigt er den Sänger dazu, sich in eine andere Figur zu verwandeln. Bowie war im Jänner 2016 im Alter von 69 Jahren an Krebs gestorben.