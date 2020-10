Beim Kristallkonzern Swarovski mit Sitz in Wattens in Tirol wird bei einer Gesellschafterversammlung ein erneuter Anlauf zur Änderung der Unternehmensstruktur unternommen. Es soll eine neue Familienholding beschlossen werden, in der alle Kristallgeschäfte vereint sind, so Swarovski-CEO Robert Buchbauer am Mittwoch. Für diesen Schritt sah Buchbauer einen „extrem großen Rückhalt“ unter den Gesellschaftern.