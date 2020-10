Wenn schon, denn schon: Ein 18-jähriger Flachgauer war am späten Mittwochabend mit einem nicht zugelassenen PKW in Seekirchen unterwegs. Führerschein hatte der junge Mann auch keinen. Und zudem noch 1,48 Promille im Blut. Die Ausfahrt endete mit einem Überschlag in einem Garten.