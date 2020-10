Gatte muss mit Pyjamapartys leben

Für Jennifer Lawrence gehören auch nach ihrer Hochzeit Mädelsabende zum Programm. Und das einmal pro Woche! In einem Gespräch mit dem „Absolutely Not“-Podcast erklärte sie jetzt: „Ich weiß nie, wann unsere Treffen zu Ende sein werden. Meine Freundin kam vorbei und es war nicht geplant, aber am Ende ist sie über Nacht geblieben und wir haben in meinem Bett geschlafen und mein Mann im Gästezimmer. Er weiß, wie es läuft.“