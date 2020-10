„Es ist traditionell ein rechter Staat“

In Texas etwa hatten 2016 mehr als 52 Prozent Trump ihre Stimme gegeben. „Es ist traditionell ein rechter Staat“, sagte Pöltl. Mit Ausnahme einiger Diskussionen mit Bekannten, die sich zu Trump bekennen, sei er in seinem Alltag in San Antonio davon aber bisher nicht beeinflusst worden. „Ich lebe durch den Basketball so ein bisschen in meiner eigenen Welt“, erklärte der 2,13-Meter-Mann, der sich noch etwa eineinhalb Wochen auf Heimaturlaub in Wien befindet.