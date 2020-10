Schon zweite Anwältin, die nicht für Jolie arbeiten will

Es ist schon die zweite renommierte Anwältin, die nicht mehr länger für die 45-Jährige arbeitet. 2018 hatte Laura Wasser, ein Superstar unter den Scheidungsanwälten in Hollywood, bekannt gegeben, dass sie Jolie nicht mehr länger vertritt. Laut Berichten hatte Jolie die kompromissbereite Art von Wasser nicht geschätzt. Sie wollte mit harten Bandagen gegen Pitt vorgehen. Weshalb sie dann DeJean, die in San Francisco ihre Kanzlei hat, anheuerte.