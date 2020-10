Kind gerettet

Seine Karriere startete Adjei als Footballer. Im Jahr 2007 war er mit seinem damaligen Football-Team Düsseldorf Rhein Fire auf Trainingslager in Tampa im US-Bundesstaat Florida. Der damals 24-Jährige rettete in der Appartement-Anlage „The Suites at Mainsail Village“ ein Kleinkind vor dem Ertrinken, als er sich gerade von einer harten Trainingseinheit erholte. Nun trauert die Sportwelt über Deutschland hinaus um den jungen Athleten.