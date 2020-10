„Koya hat bewiesen, wie wichtig er ist. Das gibt Selbstvertrauen, jetzt wächst er“, könnte das 4:3 in Wolfsberg auch für Rapids Sportchef Barisic Kitagawas Initialzündung gewesen sein. Ein Tor, ein Assist, eine starke Leistung! „Das tut gut, hilft mir, gibt Kraft“, nickt der Japaner im Gespräch mit der „Krone“. „Ich bin allen bei Rapid sehr dankbar, will etwas zurückgeben.“ Jetzt hat der 24-Jährige die Chance. Denn auch heute in Molde wird er wohl den verletzten Fountas ersetzen. Der Stürmer aus dem Land der aufgehenden Sonne ist bereit zu scheinen, bereit zur Explosion. Endlich.