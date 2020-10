„Das ist für mich ausgeschlossen!“ So zitiert die „Bild“ Brenda Patea, „Ex“ von Tennis-Star Alex Zverev, bezogen auf die Frage, ob sie sich ein gemeinsames Sorgerecht mit Zverev vorstellen kann. Patea war am Mittwoch mit der Ansage an die Öffentlichkeit geprescht, dass sie von Zverev schwanger sei.