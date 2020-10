„Der Tag, an dem die Sonne vom Himmel fiel!“ So beschrieb Gerhard Berger jenen 1. Mai 1994, als die Ikone Ayrton Senna in der damals ultraschnellen Tamburello-Kurve sein Leben ließ. Nur 24 Stunden nachdem Roland Ratzenberger in der Variante Villeneuve tödlich verunglückt war. Die Formel 1 war tief geschockt.