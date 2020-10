Rund 10.110 Normalbetten standen am Mittwoch laut der Agentur für Gesundheit und Ernährung zur Verfügung (AGES). „Das kann nie im Leben stimmen“, meint jedoch Landeskliniken-Primar Richard Greil. Greil verweist auf nicht aussetzbare Behandlungen wie Krebstherapien oder Dialysen. „Allein auf der Onkologie in Salzburg haben wir Vollauslastung. Das ist auf vielen Stationen nicht anders“, betont der Chefinfektiologe. Der Mediziner schlägt darum einheitliche Kriterien für die Definition von freien Betten vor. Die politischen Maßnahmen würden ansonsten jeder Fakten-Grundlage entbehren. Denn in die wöchentlichen Ampel-Entscheidungen der Corona-Kommission fließen auch die Covid-Betreuungskapazitäten ein. Die Frage nach den realistischen „Leistungsgrenzen, bevor es in den Spitälern zu knirschen beginnt“, sei enorm dringend. „Es knirscht nämlich schon jetzt“.