Widersprüche

Doch seine Flucht war nur von kurzer Dauer: Obwohl sich der Braunauer eines Teils seiner Oberbekleidung entledigt hatte, kam er Polizisten verdächtig vor. Nur unweit der Tankstelle hielten sie ihn an. Der Jugendliche, der zu Fuß unterwegs war, verstrickte sich bei seiner Befragung in Widersprüche und gab den Raub schließlich zu. Die Beute hatte er übrigens in der Unterhose versteckt: Festnahme.