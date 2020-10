Corona-Pandemie: Deutlich mehr Briefwähler

Der republikanische Amtsinhaber hat auch schon gewählt. Trump gab seine Stimme am Samstag in West Palm Beach in Florida ab. Während Trump scherzhaft meinte, „einen Typen namens Trump“ gewählt zu haben, behielt Biden seine Entscheidung für sich. Experten rechnen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr damit, dass deutlich mehr Wähler ihre Stimme per Post abgeben.