Die Leute wollen das einfach„, verteidigt Apotheker-Präsident Thomas Veitschegger die einfach zugänglichen Antigen-Schnelltests in ersten Apotheken auch in Oberösterreich: “Es gibt eine gewisse Hysterie, die Menschen wollen Gewissheit und gehen daher an Orte, wo sie sich rasch testen lassen können. Auch wennes nur eine Aussage über den momentanen Gesundheitszustand gibt und kein behördlich anerkanntes Attest ausgestellt werden kann.„Ein solches gibt es, wie Veitschegger erläutert, bei 10 Linzer Apotheken, die Gurgel-PCR-Tests durchführen. Da gibt es das Ergebnis aus dem Labor aber erst am Tag danach.