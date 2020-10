1247 Verletzte im Vorjahr

Was das in der Praxis bedeutet, verdeutlichen Zahlen aus dem Vorjahr: Bei insgesamt 1321 Unfällen waren in Tirol Radfahrer beteiligt – dabei wurden 1247 verletzt, zwei verstarben. „Fast immer, wenn ein Radler in einen Unfall verwickelt ist, wird er auch verletzt“, verdeutlicht Widmann.