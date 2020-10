Nach den Deutschen müssen sich nun auch die Franzosen auf neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens einstellen. Präsident Emmanuel Macron hat in einer Rede am Mittwoch erklärt, dass ab Freitag ein neuerlicher Lockdown über das Land verhängt wird, um die Verbreitung der Pandemie zu verhindern. „Meine Verantwortung besteht darin, das gesamte französische Volk zu schützen. Trotz der Kontroverse, trotz der Schwierigkeit der zu treffenden Entscheidungen. Ich übernehme diese Verantwortung voll und ganz“, so Macron.