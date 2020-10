Die Angst, - vor allem bei Fußballklubs im Unterhaus - dass Leistungsträger eines Vereins nicht über die Grenze dürfen, ist derzeit groß. Aktuell stehen 356 slowenische Legionäre (großteils Pendler) in den Kampfmannschaften. Das wären über 30 Mannschaften! Die Ausgangsbeschränkung ab 21 Uhr macht Sorgen: Wenn Spiele spät beginnen, kommen die Betroffenen nicht rechtzeitig nach Hause. „Dann müssten sie in Österreich übernachten und am nächsten Tag heimfahren“, sagen einige Klassenreferenten. Für den steirischen Fußball-Verband ist ein Anreiseproblem kein Grund ein Match zu verschieben: „Das wäre ein Nichtantreten“, sagt Generalsekretär Thomas Nußgruber, „es würde 3:0 für den Gegner strafverifiziert werden.“