Wann ist es so weit, wie lange dürfen die Zahlen noch steigen? Es ist längst zum großen Thema geworden, das neuerliche Herunterfahren des Landes. Noch will keiner aus der Regierungsriege einen konkreten Zeitpunkt nennen. Aber: Die Schlinge zieht sich enger. Noch vor zwei Tagen gab sich Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Radiointerview sicher: Man sei noch weit weg von einem zweiten Lockdown. Aber schon da der Nachsatz: „Bei der Dynamik kann sich das schnell ändern.“ Und ja, die Dynamik ist eine rasante: Am Mittwoch gab es 3394 neue Covid-Fälle binnen 24 Stunden - mehr als dreimal so viele wie zum Höchststand Ende März.