Was die einzelnen Bundesländer betrifft, haben Vorarlberg, Tirol und Salzburg die bisherigen Rekordwerte von Dienstag übertroffen: Vorarlberg liegt nun bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 351,0 gegenüber 299,3 am Vortag, Tirol bei 331,5 gegenüber 300,5 und Salzburg bei 307,3 gegenüber 292,0. Besorgniserregend wirken auch die Sieben-Tage-Inzidenzen für Oberösterreich (284,5) und das Burgenland (207,5), wo zuletzt enorme Zuwächse in den Bezirken Oberwart, Oberpullendorf und Eisenstadt-Umgebung verzeichnet wurden. Was das gesamte Bundesgebiet betrifft, ist die Sieben-Tage-Inzidenz binnen 24 Stunden von 214,1 auf 236,2 gestiegen.