„Ja es stimmt, bis auf die Mengenangaben“, sagte der im Pinzgau lebende Hauptangeklagte, ein Kroate (24), auf die Schuldfrage. Während die Staatsanwaltschaft in der Anklage lautend auf Erwerb, Besitz, Handel und Schmuggel von sechs Kilogramm Cannabis schrieb, sprach der Arbeiter nur von rund vier Kilogramm. Die Drogen hatte er sich seit 2018 in Salzburg besorgt – bei einem Österreicher (22), der in einem eigenen Prozess verurteilt wurde.