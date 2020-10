Um 14.55 Uhr verständigte der 24-Jährige nochmals per Notruf die Polizei, da er sich wieder im Haus seines Vaters befand und es ihm selbst plötzlich sehr schlecht ging. „Er habe zuvor die Heizung im Haus aktiviert und befürchte einen Gasaustritt. Die Lebensgefährtin seines Vaters liege bewusstlos am Boden“, so der Polizist weiter. Auch die Lebensgefährtin des 58-Jährigen musste schwer benommen von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Der Sohn erholte sich wieder und nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch.