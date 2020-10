Die Corona-Krise wird auch für die Kinderbetreuungseinrichtungen zur Bewährungsprobe. Die größte Herausforderung ist derzeit Personalmangel, der entsteht, wenn Pädagogen in Quarantäne müssen. Die eigentliche Kinderbildung rückt in der Krise in den Hintergrund. Nicht zuletzt deshalb stockt das Land Salzburg sein Budget in dem Bereich auf. Das Ziel: mehr Plätze, mehr Qualität.