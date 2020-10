Auf den Balearen und den Kanarischen Inseln besteht laut dem Staatssekretär ein geringes Infektionsrisiko. Für solche Regionen ist ein solches Konzept denkbar. Der spanische Tourismus erlebt ihm zufolge die schwerste Krise seit Beginn der Branche Ende der 1960er-Jahre. Ein großer Teil der Corona-Hilfen fließe in diesen Sektor, auch die Gelder aus dem SURE genannten Kurzarbeits-Instrument der EU-Kommission, ergänzte Gonzalez-Barba, angesprochen auf Tourismusstrategien während der Pandemie. Edtstadler betonte am Mittwoch die Bedeutung der Reduktion der Infektionszahlen für den österreichischen Tourismus und die Aufrechterhaltung der Gesundheitssysteme.