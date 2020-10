Keine Fehler gescheut

Und so blickt Oberzeiring heuer auf 30 Jahre guter Theaterkunst zurück - auch weil das THEO-Team stets Neues probiert und Fehler nicht gescheut hat. Manche Fehler waren sogar so gut, dass man sie gerne zweimal macht! Vor 18 Jahren standen Peter Faßhuber und Sigrid Sattler im Stück „Doppelfehler“ bereits gemeinsam auf der Bühne. Nun schlüpfen sie noch einmal in die Rolle der Eheleute, die sich im Rosenkrieg verstricken. Am 4. November wird damit die Saison eröffnet.