27 Schulverweise seit September

Bei der Bildungsdirektion OÖ setzt man auf Prävention. „Wir bieten zum Thema Gewalt in der Schule, aber auch im Internet Workshops an. Die Schulen können sich auch an den Psychologischen Dienst wenden. Aber Einzelfälle wie in Enns kann man nicht ausschließen“, sagt Herwig Kerschbaumer von der Bildungsdirektion. Erschreckend: Seit Schulbeginn vor weniger als zwei Monaten wurden in Oberösterreich bereits 27 Suspendierungen vom Unterricht ausgesprochen.