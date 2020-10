Der Vorarlberger soll den ÖTV in ruhigere Gewässer führen und für professionellere Strukturen sorgen. Die Zeiten der Grabenkämpfe und persönlichen Eitelkeiten sollen der Vergangenheit angehören. Manche „Landeskaiser“ wären ja gerne auch im ÖTV-Präsidium gesessen. „Dem bin ich kritisch gegenübergestanden, nach einem halben Jahr hätte es sicher wieder gekracht“, erklärt Steiner.

Harte Konkurrenz

Die neue Führung will auch die Kommunikation zwischen den Landesverbänden verbessern, dazu soll die Südstadt unter Neo-Sportdirektor Melzer wieder das Tennis-Mekka werden. Eine Herausforderung angesichts der Akademie von Wolfgang Thiem, in der die besten heimischen Asse trainieren. „Wir haben eine andere Zielgruppe, sehen uns primär für die zehn- bis 15-Jährigen verantwortlich“, sagt Steiner, der den ÖTV auf dem richtigen Weg sieht. „Mit Babsi Schett hat’s bereits Gespräche gegeben, sie soll verstärkt eingebunden werden.“ Im steirischen Verband längst der Fall. Schon vor Jahren rief Ex-Präsidentin Barbara Muhr die „Ready - Schett - Go“-Initiative ins Leben.