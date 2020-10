Die Auswertung des Corona-Bergsommers zeigt unerwartet fast unglaublich Positives, beinhaltet aber gleichzeitig einige Widersprüche. Denn obwohl es in Tirol mit 1473 Alpinunfällen eine Steigerung um 40 Prozent im Vergleich zum zehnjährigen Mittelwert gab (1051) und die Zahl der Verunglückten (1729) deutlich über dem Mittelwert lag (1278), kamen „nur“ 34 Menschen in den Bergen ums Leben. 2019 waren es mit 64 noch fast doppelt so viele, der langjährige Schnitt weist 52 Tote aus!