Mit strengeren Einschränkungen bei Garagenpartys und Stadlfesten an Freitag startet man nun den Versuch, die drohende Überlastung der Spitäler - wie berichtet - abzuwenden. Laut Clusteranalysen gelten besonders private Feste als Ansteckungsherde. Darum tritt ab Freitag in OÖ eine neue Verordnung in Kraft: Für private Zusammenkünfte in Räumen, die nicht für den Wohnzweck bestimmt sind, gelten dann die gleichen Bestimmungen wie für Veranstaltungen in Innenräumen, also Sitzplatzzuweisung bei mehr als 6 Personen oder Meldung der Veranstaltung bei der Gesundheitsbehörde. Unkontrollierte Halloween-Feiern am Wochenende will man damit ausräumen. Stelzer kündigte zudem weitere Maßnahmen in Alten- und Pflegeheimen an.