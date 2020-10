Normalerweise wäre die Wiener Stadthalle bei ihrem Aufeinandertreffen gerammelt voll - der Serbe Novak Djokovic trifft in der 2. Runde der Erste Bank Open auf den Kroaten Borna Coric! Beide galten in ihren Heimatländern einst als Wunderkinder, auch heute verspricht ihr Duell viel Brisanz. Mit sportkrone.at sind Sie stets darüber informiert, welcher der beiden Herren vorne liegt - derzeitiger Zwischenstand bei Djokovic* vs. Coric - 4:4!