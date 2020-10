Die Landwirte befürchten, auf ihren Wildschäden sitzen zu bleiben. Der Grund: Künftig sollen die Jäger erst für Schäden zahlen, wenn zumindest zehn Prozent der Kultur zerstört wurden. Eine Hürde, die oft nicht erreicht wird, erklärt Werner Falb-Meixner, Biobauer und Gemeindevorstand für Jagd in Zurndorf. Im Bezirk Neusiedl wären die Felder mit Bio-Soja besonders oft betroffen. Die Folge wäre also ein Flächenrückgang oder umfassendes Einzäunen, so Falb-Meixner. Auch freiwillige Ausschüttungen der Jagdausschüsse an die Gemeinden könnten wegfallen, wenn man den Gürtel enger schnallen müsse. Die Kritik wird von den Jagdausschüssen aus Deutsch-Jahrndorf, Zurndorf, Gattendorf und Nickelsdorf geteilt.