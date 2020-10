„Wir sind zuversichtlich“

Rund 4500 Beschäftigte sind am Standort des deutschen Premiumherstellers in Oberösterreich beschäftigt. In puncto Antriebe will man sich breit aufstellen, etwa 70 der 700 Entwickler in Steyr sind bereits ganz auf das Thema E-Mobilität eingestimmt. „Wir haben hier in Steyr viel Kompetenz und werden intensiv dafür kämpfen, bei der Gestaltung des Transformationsprozesses eine wichtige Rolle zu spielen“, sagt Susanek. Die Auslastung des Werks ist gut. „Besser als wir das im Frühjahr gedacht haben“, so Susanek, „wir sind zuversichtlich“.