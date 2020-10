Traina: „Es ist unmöglich, das Ergebnis zu prognostizieren“

Trevor Traina will eine Woche vor der Wahl keine Prognose abgeben. „Jeder, der sagt, er weiß genau, was bei der Wahl passiert, sagt nicht die Wahrheit“, betont der US-Botschafter in Österreich. Vor allem wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den sogenannten Swing States.