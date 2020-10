Von Mittersill in 25 Minuten in „Kitz“

Warum laufen die Pinzgauer nun nicht beim FC Pinzgau auf? „Das wurde ich schon ein paarmal gefragt“, schmunzelte Stürmer Simon Viertler, „aber ich war bereits ein Jahr in Saalfelden, das Gesamtpaket war nicht so stimmig. Während hier in Kitzbühel einfach alles passt“, meinte der Bankbeamte aus Mittersill. Der wie seine Salzburger Kollegen drei- bis viermal pro Woche über den Pass Thurn nach „Kitz“ zum Training fährt. „Dazu brauche ich 25 Minuten, nicht länger als nach Zell“, betont Simon, der auch Coach Hanser lobt: „Der beste Trainer, den ich je hatte. Auf einer Stufe mit Tom Hofer damals bei Anif“, so der neunfache Saisontorschütze.