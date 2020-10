Laut ihren Schilderungen soll es in der Vorwoche wie folgt dazu gekommen sein: „Ich habe am Montag bei einem Patienten assistiert. Am Mittwoch hat dieser dann in der Ordination angerufen und gesagt, dass er Corona hat“, so Lucia. Der Teenager verständigte verunsichert sofort seinen Vater. Dieser sagte seiner Tochter, dass sie sich bei der 1450-Hotline melden müsse. Das Mädchen folgte und rief am Mittwochabend selbstständig bei der Hotline an.