Anfang Oktober - genauer gesagt am 8. Oktober - setzte Michael Wendler seine TV-Karriere in den Sand. Mit fragwürdigen Aussagen zur, wie er selbst sagte, „angeblichen Corona-Pandemie“ sorgte er für fragende Gesichter und verlor anschließend so einige Jobs. Jetzt meldete er sich erstmals seit dem Eklat mit einem Pärchenfoto auf Instagram zurück und das sorgt für viel Aufregung.