19 Corona-Patienten auf der Intensivstation

159 positiv getestete Corona-Patienten befanden sich mit Stand Mittwochvormittag in Tirol in Spitalsbehandlung. Davon wurden 19 auf einer Intensivstation versorgt. Die 140 Patienten auf den Normalstationen verteilen sich wie folgt: Neben 52 Patienten in Innsbruck, 22 in Schwaz, 19 in Kufstein und 14 in Zams befinden sich 13 Erkrankte in Hall, sieben in St. Johann, sechs in Natters, vier in Lienz, zwei in Reutte sowie eine Person in Hochzirl.