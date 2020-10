„Ich muss nicht täglich Alkohol trinken. Aber wenn ich es tue, trinke ich so viel ich kann“, erklärte der Hilfsarbeiter einer Werkstatt in Innsbruck vor Gericht. So auch am 4. Juli: Weil es ihm aufgrund seines Rausches offenbar nicht gelang, Geld abzuheben, drehte der 44-Jährige durch. Er warf einen Geldautomaten um und beschädigte die Glasschiebetüre sowie das leuchtende Außenlogo.